«Спартак» — «Ростов»: видеообзор первого домашнего поражения красно-белых

«Спартак» принимал «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в этом матче за «Ростов» забил Павел Мамаев. Результативной передачей отметился Роман Ерёменко.

С 75-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в форварда столичного клуба Александра Соболева и получил второй «горчичник».

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата. Красно-белые потерпели первое домашнее поражение в текущем сезоне РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Уралом», а «Ростов» проведёт матч с ЦСКА.