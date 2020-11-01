Лионель Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток

«Алавес» принимал «Барселону» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев отличился Луис Риоха. За «Барселону» забил Антуан Гризманн.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose форвард «Барселоне» Лионель Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток. Перед этой серией Лионель забил 4 гола со штрафных с 12 попыток.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинец провёл 6 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

Сине-гранатовые набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и занимают 12-е место. «Алавес» (8) — на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Бетисом».