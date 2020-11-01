Антуан Гризманн: «Барселоне» нужны мои голы

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал результат матча с «Алавесом» в чемпионате Испании. «Алавес» принимал «Барселону» в матче 8-го тура. Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев отличился Луис Риоха. За «Барселону» забил Антуан Гризманн.

«Мы злимся, потому что хотели взять три очка. Мы много проигрываем перед воротами. У нас было много шансов, но забили только один гол. Мы должны стать лучше в реализации. Команде нужны мои голы. Мы должны совершенствоваться. Нам нужно спокойствие, потому что кампания долгая. Нам ещё есть над чем работать», — приводит слова Гризманна Goal.

Сине-гранатовые набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и занимают 12-е место. «Алавес» (8) — на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Бетисом».