Победы Гассиева и Усика, поражение «Спартака». Главное к утру
«Спартак» проиграл «Ростову», Усик победил Чисору, «Барселона» выдала худший старт за последние 18 лет и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» выдала худший старт в Примере за 18 лет.
2. Лионель Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток.
3. «Краснодар» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, уступив «Ахмату».
4. Гассиев нокаутировал Сефери в первом раунде.
5. Усик победил Чисору единогласным решением судей.
6. «Локомотив» на выезде уступил «Сочи». Миранчук забил через минуту после выхода на замену.
7. «Спартак» в большинстве проиграл дома «Ростову».
8. Гасперини рассказал, почему Алексей Миранчук ещё не дебютировал за «Аталанту» в Серии A.
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