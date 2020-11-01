Победы Гассиева и Усика, поражение «Спартака». Главное к утру

«Спартак» проиграл «Ростову», Усик победил Чисору, «Барселона» выдала худший старт за последние 18 лет и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» выдала худший старт в Примере за 18 лет.

2. Лионель Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток.

3. «Краснодар» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, уступив «Ахмату».

4. Гассиев нокаутировал Сефери в первом раунде.

5. Усик победил Чисору единогласным решением судей.

6. «Локомотив» на выезде уступил «Сочи». Миранчук забил через минуту после выхода на замену.

7. «Спартак» в большинстве проиграл дома «Ростову».

8. Гасперини рассказал, почему Алексей Миранчук ещё не дебютировал за «Аталанту» в Серии A.