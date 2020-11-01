Пять футболистов «Аталанты» могут пропустить матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
«Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро сегодня ушли с мышечными травмами, в то время как Робин Гозенс и Мартен де Рон также, как ожидается, пропустят поединок Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Нам также придётся подождать до завтра, чтобы увидеть, что с Рафаэлем Толойем, у которого был сильный удар по колену, так что посмотрим, кого мы сможем вылечить, а кого нет», — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 3 ноября в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Начало – в 23:00 мск.
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