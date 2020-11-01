Сетьен: решение о моём увольнении из «Барселоны» было принято до разгрома 2:8 в ЛЧ

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен сообщил, что решение о его увольнении было принято до разгромного поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 с «Баварией» (2:8).



«Доля моей вины в этом поражении, конечно, есть. Однажды я напишу об этом. После увольнения из «Барселоны» я узнал, что решение было принято ещё до разгрома 2:8. Я узнал обо всём.



В «Барселоне» я не был самим собой. Я и не мог им быть, или не знал, как быть, это правда. Когда ты подписываешь контракт с клубом масштаба «Барселоны», ты заранее знаешь, что просто тебе не будет, несмотря на то что ты получаешь в своё распоряжение лучших игроков мира. Правда в том, что я не мог быть самим собой и не делал того, что должен был делать. Я мог бы предпринять решительные шаги, но это не помогло бы команде в краткосрочной перспективе», — приводит слова Сетьена El Pais.

Кике Сетьен: Месси очень трудно управлять