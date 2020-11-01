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«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Урал» набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший в 13 встречах 27 очков московский «Спартак». В тройку лидеров входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).

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