«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Урал» набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший в 13 встречах 27 очков московский «Спартак». В тройку лидеров входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).