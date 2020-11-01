Солтмурад Бакаев: оценивать себя не люблю, оценивать будет главный тренер

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:1).



«Поначалу игра была непростой, начало было нервное. Потом наладили, реализовали стандарт. Потом Деспот очень хорошо реализовал свой момент. После этого по-другому всё пошло, увереннее начали действовать, всё начало получаться, в том числе контроль мяча. Сначала были потери, а потом начали больше контролировать мяч и организовывать атаки.



Оценивать себя я не люблю, оценивать будет главный тренер. А так, нужно меньше ошибаться. Были простые ошибки, где можно было сыграть попроще, поувереннее. В принципе играли неплохо, но нужно работать. Пользуясь случаем, хотел бы посвятить забитый мяч дедушке, у которого 1 ноября день рождения», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».

«Рубин» победил «Арсенал» и вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ