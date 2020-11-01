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Джефферсон Фарфан вернётся в «Альянсу Лима»

Джефферсон Фарфан вернётся в «Альянсу Лима»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вернётся в перуанский клуб «Альянса Лима», сообщает Informate Peru.

По информации источника, Фарфан согласился стать игроком «Альянсы Лима» в следующем сезоне. Контракт форварда будет рассчитан на два года. Сообщается, что Фарфан перенесёт операцию по поводу травмы колена. Хирургическое вмешательство будет более сложным, чем ожидали руководители клуба.

Фарфан играл за московский «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезоны 2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка (2019) страны. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.

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