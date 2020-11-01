«Наполи» близок к продлению контракта с Гаттузо до 2023 года

«Наполи» близок к продлению контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, вчера, 31 октября, Гаттузо встречался с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Кристиано Гвинтоли. Стороны обсудили детали продления контракта. Сообщается, что соглашение со специалистом будет продлено до 2023 года.

Гаттузо возглавил «Наполи» в 2019 году. Действующее соглашение итальянца с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2021-го.

30 октября «Наполи» на выезде обыграл испанский «Реал Сосьедад» (1:0) и поднялся на второе место в турнирной таблице группы F. «Реал Сосьедад» (3) занимает третье место. Нидерландский «АЗ Алкмар», разгромивший хорватскую «Риеку» со счётом 4:1, поднялся на первое место.