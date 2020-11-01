Диего Симеоне: нам предстоит пятичасовой перелёт, будет шанс посмотреть матчи «Локомотива»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как команда будет готовиться к матчу с московским «Локомотивом» в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы годами играем в Лиге чемпионов. Нам предстоит пятичасовой перелёт. У нас будет шанс посмотреть их матчи и увидеть то, что мы хотим. Важно, чтобы парни были в наилучшем виде. На тренировке, которая пройдёт в понедельник, будем готовиться чётко к этому матчу», — приводит слова Симеоне Marca.

Встреча «Атлетико» с «Локомотивом» намечена на 3 ноября. Начало — в 20:55 мск.

Вчера, 31 октября, в матче 8-го тура испанской Пример мадридский клуб со счётом 3:1 обыграл «Осасуну». «Атлетико» набрал 14 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Примеры.