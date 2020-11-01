«Уфа» — «Урал»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Урал».
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Морозов, Бородин, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Страндберг, Евсеев, Подберёзкин, Магомадов, Эль-Кабир, Гусейнов, Панюков, Караев, Татаринов.
«Урал» набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.
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