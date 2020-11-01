«Химки» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Химки» — «Зенит». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Николай Ерёмин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
Петербургский «Зенит» набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является набравший в 13 встречах 27 очков московский «Спартак». В тройку лидеров входит московский ЦСКА (25).
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