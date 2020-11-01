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Анчелотти: хотел бы остаться в «Эвертоне» дольше, чем на 2–3 года, как в предыдущих клубах

Анчелотти: хотел бы остаться в «Эвертоне» дольше, чем на 2–3 года, как в предыдущих клубах
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что планирует остаться в клубе надолго.

«У каждого клуба своя цель. Цель мадридского „Реала“ — выигрывать трофеи, в „Эвертоне“ мы хотим быть конкурентоспособными в Премьер-лиге и попасть в Лигу Европы. Это немного разные вещи.

Конечно, мы тоже хотим выигрывать трофеи, и мы это сделаем, но потребуется немного больше времени, чем другим топ-клубам, которые я тренировал.

Здесь чувствую себя хорошо. Хотел бы остаться дольше, чем на два или три года, как в предыдущих клубах. Помимо этого это другой проект, который уже был ясным и амбициозным, когда я впервые встретился с владельцами клуба. Это причина, по которой я подписал контракт.

Я счастлив. Мне нравится, где я живу и работаю. „Эвертон“ — семейный клуб, и мне нравится здесь работать», — приводит слова Анчелотти Daily Mail.

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