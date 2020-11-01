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Александр Головин вернётся в общую группу «Монако» через две недели

Александр Головин вернётся в общую группу «Монако» через две недели
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстановление от травмы мышцы задней поверхности бедра. Пока полузащитник работает по индивидуальной программе. Для полного восстановления россиянину потребуется ещё около двух недель. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Скорее всего, Головин вернётся на поле после матча с «ПСЖ» — 20 ноября», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, Головин получил травму задней поверхности бедра в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (1:0), состоявшемся 30 августа. Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. В составе монегасков 24-летний хавбек в 67 встречах забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лионом»
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