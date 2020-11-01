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«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Саутгемптон».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. В бригаду войдут ассистенты Адам Нанн и Дэниел Кук. Резервный рефери — Майкл Оливер.

«Астон Вилла» набрала 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 7 встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров входят «Эвертон» (13) и «Вулверхэмптон» (13).

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