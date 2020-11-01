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«Ротор» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Ротор» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Ротор» — ЦСКА. Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Московский ЦСКА набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является набравший в 13 встречах 27 очков московский «Спартак». В тройку лидеров входит петербургский «Зенит» (24).

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