«Ротор» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Ротор» — ЦСКА. Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Московский ЦСКА набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является набравший в 13 встречах 27 очков московский «Спартак». В тройку лидеров входит петербургский «Зенит» (24).
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