«Манчестер Сити» согласовал трансфер 18-летнего форварда «Партизана»

Нападающий «Партизана» Филип Стеванович перейдёт в «Манчестер Сити» в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает пресс-служба сербского клуба.



Ранее появилась информация, согласно которой английский клуб заплатит за трансфер 18-летнего сербского футболиста € 8 млн, включая бонусы. Напомним, минувшим летом Стеванович мог перейти в «Манчестер Юнайтед».



Стеванович — воспитанник «Партизана». Форвард выступает в составе основной команды клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Сербии и забил 3 гола.

«Манчестер Сити» набрал в 6 матчах 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является набравший в 7 встречах 16 очков «Ливерпуль».