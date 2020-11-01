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Маркизио: Пирло — правильный выбор для «Ювентуса». Ему нужно терпение

Маркизио: Пирло — правильный выбор для «Ювентуса». Ему нужно терпение
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о главном тренере туринского клуба Андреа Пирло.

«Все, кто знает мир „бьянконери“, скажут, что Пирло — правильный выбор. Ему нужно терпение. О нём стоит говорить не как о новом тренере „Юве“, а как о новом тренере в целом. Он только начал, но у него есть идеи, которые помогут оставить след. Он ведёт команду к победе. Среди топ-клубов „Ювентус“ — единственный, кто пошёл на такие радикальные перемены.

Учитывая, что из-за коронавируса предсезонной подготовки почти не было, у Пирло просто не было времени на рядовую подготовку. Проблемы, которые возникли в матче с „Барселоной“, не обнадёживают, но стараюсь смотреть на ситуацию в перспективе: состав начнёт расти, особенно когда на поле вернутся звёзды.

Риск был не в том, чтобы нанять Пирло, а в том, чтобы пойти на такие радикальные перемены в сложный период», — приводит слова Маркизио Football Italia.

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