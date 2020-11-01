У Рината Билялетдинова подозрение на коронавирус

Главный тренер команды «Олимп-Долгопрудный» Ринат Билялетдинов сообщил, что находится на самоизоляции. У специалиста подозрение на коронавирус, однако результат первого теста оказался отрицательным.



«Болею. Обычный ОРВИ. Кашель, заложенность носа. Уже 10 дней сижу на самоизоляции. Прошёл тест на коронавирус. Первый результат пришел сегодня — отрицательный. Жду второй и третий.



Если всё будет хорошо, смогу выйти через 4 дня. Либо продлят мою самоизоляцию еще на две недели. Это современные условия работы. С ними нужно смириться. В данный момент работаю дистанционно», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

«Олимп-Долгопрудный» набрал 31 очко в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 ПФЛ.