Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч РПЛ с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Зенита» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Зенит».



«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.



Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Долгов, Алиев.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой.



Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Барриос, Шамкин.

Петербургский «Зенит» набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (9) — на 14-м месте.