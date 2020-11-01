Антон Заболотный будет вызван в сборную России на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлениях нападающего «Сочи» Антона Заболотного в последних матчах Российской Премьер-Лиги.
«Мы ещё две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», — приводит слова Черчесова сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, 12 ноября сборная России проведёт контрольную встречу с национальной командой Молдавии. Затем подопечные Станислава Черчесова сыграют в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Сборная России набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Соперниками россиян по группе являются сборные Венгрии (7), Турции (3) и Сербии (2).
- 1 ноября 2020
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