Антон Заболотный будет вызван в сборную России на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлениях нападающего «Сочи» Антона Заболотного в последних матчах Российской Премьер-Лиги.



«Мы ещё две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», — приводит слова Черчесова сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 12 ноября сборная России проведёт контрольную встречу с национальной командой Молдавии. Затем подопечные Станислава Черчесова сыграют в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Сборная России набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Соперниками россиян по группе являются сборные Венгрии (7), Турции (3) и Сербии (2).