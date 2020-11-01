Агент: «Ювентус» отказался продавать Даниэле Ругани в «Зенит» за € 30 млн

Давиде Торчиа, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающего на правах аренды за «Ренн», рассказал, какие клубы претендовали на футболиста в этом сезоне.

«Арсенал», «Наполи», «Челси», «Зенит» и «Лион» предлагали около € 30 млн, но их не брали во внимание. За такую сумму «Ювентус» его не продал, и я не буду спорить о том, правильно ли они поступили. При Сарри «Челси» предлагал почти € 40 млн, но «Ювентус» также отказался. Сейчас он ушёл в дорогостоящую аренду, таков рынок», — приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Контракт 26-летнего Ругани с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне Ругани провёл за «Ювентус» 10 матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. На его счету два матча в Лиге чемпионов.