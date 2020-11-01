Агент: «Ювентус» отказался продавать Даниэле Ругани в «Зенит» за € 30 млн

Давиде Торчиа, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающего на правах аренды за «Ренн», рассказал, какие клубы претендовали на футболиста в этом сезоне.
«Арсенал», «Наполи», «Челси», «Зенит» и «Лион» предлагали около € 30 млн, но их не брали во внимание. За такую сумму «Ювентус» его не продал, и я не буду спорить о том, правильно ли они поступили. При Сарри «Челси» предлагал почти € 40 млн, но «Ювентус» также отказался. Сейчас он ушёл в дорогостоящую аренду, таков рынок», — приводит слова агента Tuttomercatoweb.
Контракт 26-летнего Ругани с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне Ругани провёл за «Ювентус» 10 матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. На его счету два матча в Лиге чемпионов.
- 1 ноября 2020
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:33
-
10:24
-
10:13
-
09:59
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
08:57
-
07:52
-
07:38
-
07:03