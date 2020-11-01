Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу» в гостевом матче РПЛ
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Через 11 минут главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал Бикфалви. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий Комнен Андрич сократил отставание «Уфы» в счёте.
«Урал» набрал 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 13 встречах набравший 27 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).
- 1 ноября 2020
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