Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу» в гостевом матче РПЛ

Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Через 11 минут главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал Бикфалви. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий Комнен Андрич сократил отставание «Уфы» в счёте.

«Урал» набрал 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 13 встречах набравший 27 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Бикфалви – 27'   0:2 Бикфалви – 38' (пен)   1:2 Андрич – 61'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020