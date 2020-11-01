«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В бригаду войдут ассистенты Константин Хатцидакис и Марк Перри. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
«Эвертон» набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 7 встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров входит «Вулверхэмптон» (13).
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