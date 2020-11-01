Сергей Семак объяснил, почему Артём Дзюба пропускает матч с «Химками»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие основных игроков с составе на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с Химками.
«Что касается Малкома, то давно говорили — ждём его возвращения недельки через полторы-две, к паузе. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами. Все сдавали тесты, все — отрицательные. Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этом матче. Надеемся, к следующему матчу они будут готовы.
Психологическое состояние нормальное абсолютно, время провели в работе, в подготовке. Кому нужно было — восстанавливались, кому нужно работать — работали. Самое важное при таком графике, конечно, восстановление. Ждём результатов тестирования, выбираем состав и готовимся к матчу», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 1 ноября 2020
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