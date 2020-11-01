«Нижний Новгород» обыграл «Енисей», «Алания» разгромила «Краснодар-2»

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на футбол-арене «Енисей» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 2-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета.



«Нижний Новгород» набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Красноярский «Енисей» (27) — на 10-м месте.



В другом матче тура первенства России «Краснодар-2» принимал «Аланию». Встреча, прошедшая на стадионе академии ФК «Краснодар», завершилась победой гостей со счётом 4:0. Голы за владикавказскую команду забили Сослан Качмазов, Ислам Машуков, Давид Шавлохов и Алан Хабалов.