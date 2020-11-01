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«Нижний Новгород» обыграл «Енисей», «Алания» разгромила «Краснодар-2»

«Нижний Новгород» обыграл «Енисей», «Алания» разгромила «Краснодар-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на футбол-арене «Енисей» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 2-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета.

«Нижний Новгород» набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Красноярский «Енисей» (27) — на 10-м месте.

В другом матче тура первенства России «Краснодар-2» принимал «Аланию». Встреча, прошедшая на стадионе академии ФК «Краснодар», завершилась победой гостей со счётом 4:0. Голы за владикавказскую команду забили Сослан Качмазов, Ислам Машуков, Давид Шавлохов и Алан Хабалов.

ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сапета – 2'
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
0 : 4
Алания
Владикавказ
0:1 Качмазов – 42'   0:2 Машуков – 66'   0:3 Шавлохов – 69'   0:4 Хабалов – 90'
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