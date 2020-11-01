«Нижний Новгород» обыграл «Енисей», «Алания» разгромила «Краснодар-2»
В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на футбол-арене «Енисей» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 2-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета.
«Нижний Новгород» набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Красноярский «Енисей» (27) — на 10-м месте.
В другом матче тура первенства России «Краснодар-2» принимал «Аланию». Встреча, прошедшая на стадионе академии ФК «Краснодар», завершилась победой гостей со счётом 4:0. Голы за владикавказскую команду забили Сослан Качмазов, Ислам Машуков, Давид Шавлохов и Алан Хабалов.
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сапета – 2'
- 1 ноября 2020
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
14:53
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:33
-
10:24
-
10:13
-
09:59
-
09:55
-
09:47
Партнерский контент