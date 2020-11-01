Моуринью: предпочитаю взять три очка, играя очень хорошо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об игре команды.



«В матчах английской Премьер-лиги мы великолепны на выезде. Но дома мы потеряли слишком много очков, а с этими очками мы были бы лидерами АПЛ. Предпочитаю взять три очка, играя очень хорошо. Но что понимать под очень хорошей игрой? Это может быть невероятный, атакующий, скоростной и захватывающий футбол, а может быть футбол, в который нам приходилось играть с «Бёрнли» (1:0). Несмотря на качество игры, тот матч доставил мне огромное удовлетворение, ведь там были все ингредиенты для потери очков», – приводит слова португальца Sky Sports.



Сегодня вечером на матч 7-го тура АПЛ в гости к «Тоттенхэму» пожалует «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 7-го тура АПЛ