Дом тренера «Ромы» Фонсеки ограбили. Специалист лишился трёх часов стоимостью € 100 тыс.
Дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки ограбили, сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на Il Messaggero.
По данным источника, ограбление случилось 30 октября. Дома никого не было: Фонсека проводил тренировку «Ромы», а его жена и сын ходили по магазинам. Пропажу трёх часов общей стоимостью € 100 тыс. Фонсека обнаружил вчера, 31 октября. Специалист обратился в полицию и предоставил фотографии украденных часов. На месте преступления не было обнаружено ни следов, ни отпечатков пальцев. Полиция продолжает проверку.
Сегодня, 1 ноября, «Роме» предстоит встреча с «Фиорентиной» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Римский клуб, набрав 8 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» (7) — на 10-м месте.
- 1 ноября 2020
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