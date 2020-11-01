Дом тренера «Ромы» Фонсеки ограбили. Специалист лишился трёх часов стоимостью € 100 тыс.

Дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки ограбили, сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на Il Messaggero.

По данным источника, ограбление случилось 30 октября. Дома никого не было: Фонсека проводил тренировку «Ромы», а его жена и сын ходили по магазинам. Пропажу трёх часов общей стоимостью € 100 тыс. Фонсека обнаружил вчера, 31 октября. Специалист обратился в полицию и предоставил фотографии украденных часов. На месте преступления не было обнаружено ни следов, ни отпечатков пальцев. Полиция продолжает проверку.

Сегодня, 1 ноября, «Роме» предстоит встреча с «Фиорентиной» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Римский клуб, набрав 8 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» (7) — на 10-м месте.