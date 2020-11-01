Матч с «Арсеналом» станет для Сульшера 100-м в качестве главного тренера «Ман Юнайтед»
Сегодняшний матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» станет для Оле-Гуннара Сульшера 100-м на посту главного тренера манкунианцев.
«Удивительно, будет уже 100-й матч на посту главного тренера. Время пролетело очень быстро, хотя за это время произошло много всего. Будем надеяться, что смогу отпраздновать сотый матч победой над «канонирами», — приводит слова норвежца Sky Sports.
Первый матч на посту рулевого „Ман Юнайтед“ Сульшер провёл 22 декабря 2018 года. Встреча 18-го тура АПЛ сезона-2018/2019 с „Кардифф Сити“ завершилась победой „МЮ“ — 5:1.
»Чемпионат" будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало матча — в 19:30 мск.
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