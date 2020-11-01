Министр спорта МО: забил бы Мирзов «Зениту» сначала, всё было бы по-другому

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» (0:2).



«Забил бы Резиуан сначала, всё было бы по-другому. Готовимся к «Рубину». «Зенит» — чемпион, мы понимали, с кем играли. Игра была ровная. Мы даже перебили «Зенит» по ударам в створ. Это не повод для гордости, но результат для нас неплохой. Даже если учитывать, что «Зенит» играл без Азмуна и Дзюбы.



Все перестановки в тренерском штабе и руководстве были верными. Команда заиграла по-другому, тренер грамотно выстраивает тренировочный процесс. Готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Петербургский «Зенит» набрал 27 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (9) — на 14-м месте.