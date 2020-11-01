«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасла» и «Эвертона» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ньюкасл»: Дарлоу, Мёрфи, Шёр, Ласселлс, Фернандес, Льюис, Ш. Лонгстафф, Хендрик, Альмирон, Уилсон, Сент-Максимен.



Запасные: Гиллеспи, Манкильо, Кларк, Фрейзер, Хэйден, Жоэлинтон, Кэрролл.



«Эвертон»: Ольсон, Мина, Кенни, Нкунку, Кин, Сигурдссон, Делф, Аллан, Дукуре, Гомеш, Калверт-Льюин.



Запасные: Пикфорд, Бернард, Брэнтуэйт, Айуоби, Гордон, Симмс, Тосун.



«Сороки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (13) — на втором месте.