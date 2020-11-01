Рахимов: «Уфа» очень глупо пропустила голы. Второй мяч не поддаётся никакому объяснению

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал проигрыш в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).
«Самый краткий комментарий — мы проиграли. Это, наверное, самое болезненное. Очень глупо пропустили мячи. А начало матча было хорошее. Мы говорили, что у „Урала“ могут быть контратаки и их нужно прерывать в начальной фазе, потому что впереди есть игроки, умеющие цепляться за мяч и развивать атаку. В этих моментах есть зоны, где ты должен постараться прервать такую атаку соперника.
В первом случае мяч был почти на угловом флажке на половине соперника, мы выпускаем соперника в середину, не накрываем его в середине, даём развивать с левого фланга атаку, сделать прострел и получаем гол.
Второй мяч не поддаётся вообще никакому объяснению. Ситуация, когда есть стандарт и нужно просто доигрывать с игроком эпизод. Для чего его держать, хватать и бросать? Это уже другой вопрос», – приводит слова Рахимова пресс-служба «Уфы» на канале в YouTube.
- 1 ноября 2020
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