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Черевченко: нет смысла говорить о том, кто у «Зенита» не смог сыграть. Слабее они не стали

Черевченко: нет смысла говорить о том, кто у «Зенита» не смог сыграть. Слабее они не стали
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал проигрыш в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:2).

«Были хорошие моменты и у нас, и у соперника. Они забили, мы — нет. Хорошо сыграли последние 20 минут первого тайма и 15–20 минут — во втором. Будем разговаривать с ребятами. Сейчас по горячим следам нет смысла говорить. Нет смысла говорить о том, что у «Зенита» кто-то не смог сыграть. Слабее от этого они не стали», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 27 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (9) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (27) и ЦСКА (25).

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