Семак: если Почеттино приедет в Россию, это будет топ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:0) прокомментировал информацию о переговорах между петербургским клубом и аргентинским специалистом Маурисио Почеттино.
«Почеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но, если Почеттино приедет в Россию, это будет топ», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сообщалось, что «Зенит» ведёт консультации с Маурисио Почеттино о возможности назначения на пост главного тренера клуба. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
- 1 ноября 2020
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