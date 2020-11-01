Семак: если Почеттино приедет в Россию, это будет топ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:0) прокомментировал информацию о переговорах между петербургским клубом и аргентинским специалистом Маурисио Почеттино.

«Почеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но, если Почеттино приедет в Россию, это будет топ», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщалось, что «Зенит» ведёт консультации с Маурисио Почеттино о возможности назначения на пост главного тренера клуба. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.