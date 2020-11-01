Спортивный директор «Химок»: если бы прыгнули чуть выше своей планки, не проиграли бы

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал проигрыш в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«От результата нельзя абстрагироваться. Если бы мы сыграли чуть чуть лучше, на максимуме возможностей, не проиграли бы. А «Зенит» сыграл на классе, за счёт чего они нас и обыграли.



Надо было прыгнуть чуть выше своей планки, тогда был бы положительный результат. Не нужно говорить, кто у «Зенита» не играл. У них все футболисты высокого класса. Мы выглядели достойно, местами контролировали мяч. Команда строится, движение есть. Всё нормально», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 27 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (9) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (27) и ЦСКА (25).