«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В бригаду войдут ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
Лондонский «Арсенал» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (7) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 7 встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров входят «Эвертон» (13) и «Вулверхэмптон» (13).
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