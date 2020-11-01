Видеообзор голевой перестрелки в матче «Астон Вилла» — «Саутгемптон»

«Астон Вилла» принимала «Саутгемптон» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк», и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 20-й минуте. Защитник «святых» Янник Вестергор головой отправил мяч в ворота Дамиана Мартинеса.

На 33-й минуте гости увеличили преимущество до двух мячей. Полузащитник Джеймс Уорд-Праус великолепно исполнил штрафной удар, перебросив стенку.

Он же перед самым перерывом, на 45-й минуте, забил свой второй мяч со штрафного.

На 58-й минуте нападающий Дэнни Ингс шикарным ударом из-за пределов штрафной довёл счёт до разгромного. Это уже пятый гол 28-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Однако хозяева не опустили рук и уже через 4 минуты размочили счёт. Защитник «Виллы» Тайрон Мингс головой замкнул навес полузащитника Джека Грилиша.

На 93-й минуте нападающий Олли Уоткинс сделал счёт 2:4, реализовав пенальти.

Окончательный счёт 3:4 на 97-й минуте установил Джек Грилиш, совершив великолепный обводящий удар в дальний угол ворот Алекса Маккарти.

«Астон Вилла» после поражения опустилась на текущее шестое место в турнирной таблице АПЛ с 12 очками. «Саутгемптон» (13) поднялся на 3-е место.