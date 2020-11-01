«Енисей» подаст жалобу на судейство в матче с «Нижним Новгородом»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов раскритиковал судейство в матче 19-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 1:0, матч обслуживала судейская бригада ростовчанина Дмитрия Стрельцова.
«Команда показала хороший футбол. Но обидно, что в такое непростое время, в пандемию, когда ограничено количество зрителей и люди особенно остро реагируют на несправедливость, происходит вот такое. Болельщиков не обманешь, они провожали судейскую бригаду свистом. Мы готовим документы, видео в РФС. Надеюсь, там разберутся. Это было откровенно непрофессиональное судейство!
Мы будем отстаивать свою правоту за честность футбола. Момент с Лескано — это вообще за гранью понимания. Там фол последней надежды, звучит свисток, все думают, что будет удаление, а судья разворачивает и даёт штрафной в другую сторону. Даже футболисты соперника опешили!» — цитирует Ивахова «Матч ТВ».
- 1 ноября 2020
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