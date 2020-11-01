«Тамбов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 1 ноября, состоится матч «Тамбов» — «Динамо». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Динамо». Опубликованы стартовые составы команд.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасёв, Тетрашвили, Килин, Мохаммед, Онугха.
Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Володько, Ойеволе, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Терехов, Фомин, Шиманьски, Лесовой, Комличенко.
Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Рауш, Варела, Карапузов, Москвичёв, Школик, Захарян, Тюкавин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
- 1 ноября 2020
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