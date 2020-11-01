Семак смотрел личный VAR, фанаты болели за «Зенит» с балкона дома. Лучшие фото с матча

1 ноября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал уверенную победу над местными «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча.



«Сложная выездная встреча. Сыграли достаточно уверенно, но затратили много сил. Многие из основного состава сегодня не смогли выйти. Но те, кто сыграл, сделали это уверенно. Рад, что выиграли и подарили болельщикам положительные эмоции.



Был уверен, что те, кто выйдет сегодня, выложатся на сто процентов. Так и вышло. На трансферном рынке не удалось сделать того, что было важно для команды. Но те, кто есть в команде, играют и забивают».

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.