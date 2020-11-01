У сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию

У легендарного игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию, сообщает BT Sport.
Это печальное известие позволила обнародовать супруга 83-летнего сэра Бобби леди Норма Чарльтон после недавних смертей легенд английского футбола Нобби Стайлза и Джека Чарльтона, являвшегося старшим братом сэра Бобби, у которых также была диагностирована деменция. Сообщая об этом, леди Норма выразила надежду, что известие о болезни сэра Бобби станет очередным призывом к исследованию деменции как профессионального заболевания футболистов.
Деменция — болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков… Повседневная деятельность больного нарушена и за ним необходим постоянный уход.
Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед».
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