Дубль Бикфалви и промах хозяев на последних минутах. Видеообзор матча «Уфа» — «Урал»

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Через 11 минут главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал Бикфалви. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий Комнен Андрич сократил отставание «Уфы» в счёте.



«Урал» набрал 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 13 встречах набравший 27 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (27) и ЦСКА (25).