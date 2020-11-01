Дубль Бикфалви и промах хозяев на последних минутах. Видеообзор матча «Уфа» — «Урал»
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Через 11 минут главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал Бикфалви. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий Комнен Андрич сократил отставание «Уфы» в счёте.
«Урал» набрал 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 13 встречах набравший 27 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (27) и ЦСКА (25).
- 1 ноября 2020
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
18:09
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
16:47
-
16:45
-
16:39
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:52
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
14:53
-
14:40
Партнерский контент