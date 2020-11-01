«Лацио» потерял Луиса Альберто перед матчем ЛЧ с «Зенитом», у него коронавирус

Один из ведущих игроков «Лацио» полузащитник Луис Альберто сообщил, что заразился коронавирусом. Как информирует La Gazzetta dello Sport, футболист сообщил о заражении во время прямого эфира на платформе Twitch.

Ранее «Лацио» потерял целую группу игроков из-за заражения, среди них оказались форвард Чиро Иммобиле и Альберто. Они пропустили матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1). В дальнейшем стало известно, что у нескольких игроков из этой группы ошибочно было установлено заражение. По всей видимости, в случае с Альберто ошибки не было.

4 ноября «Зенит» будет принимать «Лацио» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Велика вероятность, что помимо Луиса Альберто матч с «Зенитом» пропустят защитники Мануэль Лаццари и Денис Вавро, полузащитники Гонсало Эскаланте и Дьяван Андерсон.