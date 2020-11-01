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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Погба, Гринвуд, Рашфорд.

Запасные: Хендерсон, Б. Уильямс, Туанзебе, ван де Бек, Матич, Мата, Кавани.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Габриэль, Холдинг, Тирни, Сака, Парти, Эльнени, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Рунарссон, Мэйтленд-Найлс, Мустафи, Даниель Себальос, Г. Джака, Пепе, Нкетиа.

Манкунианцы набрали 7 очков и занимают промежуточное 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (9) — на 12-м месте.

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