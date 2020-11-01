Криштиану Роналду забил за «Ювентус» в первом матче после выздоровления от коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в первом матче после выздоровления от коронавируса. Форвард записал на свой счёт два гола в ворота «Специи» в матче 6-го тура итальянского чемпионата.

Португалец болел коронавирусом 19 дней. О его болезни стало известно 13 октября. На следующий день после получения результата теста 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14. Криштиану надеялся вернуться в строй к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако ему не удалось.

В данный момент «Ювентус» ведёт в счёте в матче со «Специей» — 4:1.