Криштиану Роналду забил за «Ювентус» в первом матче после выздоровления от коронавируса
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в первом матче после выздоровления от коронавируса. Форвард записал на свой счёт два гола в ворота «Специи» в матче 6-го тура итальянского чемпионата.
Португалец болел коронавирусом 19 дней. О его болезни стало известно 13 октября. На следующий день после получения результата теста 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14. Криштиану надеялся вернуться в строй к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако ему не удалось.
В данный момент «Ювентус» ведёт в счёте в матче со «Специей» — 4:1.
Криштиану Роналду вылечился от коронавируса
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