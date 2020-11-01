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«Лацио» вырвал победу в матче с «Торино», забив дважды в компенсированное время

«Лацио» вырвал победу в матче с «Торино», забив дважды в компенсированное время
Футбол / Италия 0

В Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» завершился матч 6-го тура Серии А. «Торино» на своём поле уступил «Лацио» со счётом 3:4.

На 15-й минуте Андреас Перейра вывел гостей вперёд. Вскоре Бремер восстановил равновесие в счёте, а Андреа Белотти ещё до перерыва забил второй мяч хозяев. «Лацио» отыгрался вскоре после начала второй половины встречи, отличился Сергей Милинкович-Савич. В концовке Саша Лукич вновь вывел вперёд «Торино», но уже в компенсированное время римляне не только сравняли счёт, но и вырвали победу. По мячу забили Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо.

«Лацио» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Торино» (1) занимает 19-е место.

Далее «Лацио» 4 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Италия - Серия А. 6-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 4
Лацио
Рим
0:1 Перейра – 15'   1:1 Бремер – 19'   2:1 Белотти – 25' (пен)   2:2 Милинкович-Савич – 48'   3:2 Лукич – 87'   3:3 Иммобиле – 90+5' (пен)   3:4 Кайседо – 90+8'
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