«Лацио» вырвал победу в матче с «Торино», забив дважды в компенсированное время

В Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» завершился матч 6-го тура Серии А. «Торино» на своём поле уступил «Лацио» со счётом 3:4.

На 15-й минуте Андреас Перейра вывел гостей вперёд. Вскоре Бремер восстановил равновесие в счёте, а Андреа Белотти ещё до перерыва забил второй мяч хозяев. «Лацио» отыгрался вскоре после начала второй половины встречи, отличился Сергей Милинкович-Савич. В концовке Саша Лукич вновь вывел вперёд «Торино», но уже в компенсированное время римляне не только сравняли счёт, но и вырвали победу. По мячу забили Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо.

«Лацио» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Торино» (1) занимает 19-е место.

Далее «Лацио» 4 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в Лиге чемпионов.