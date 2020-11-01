Ильзат Ахметов пропустил встречу с «Ротором» из-за почечной колики

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустил встречу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (1:0) из-за почечной колики.

«Как вы знаете, Ахметов приехал с командой в Волгоград, но в заявку не вошёл. Причина — почечная колика. Сейчас у Ильзы с самочувствием всё в порядке, но тренерский штаб и врачи решили освободить его от игры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Единственный гол в этой встрече был забит на 41-й минуте. Арнор Сигурдссон с левого фланга сместился к центру и прострелил на Алана Дзагоева, которому удался блестящий резкий удар в касание в правый нижний угол ворот.



ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.