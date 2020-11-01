Озил — о матче с «Ман Юнайтед»: настроен оптимистично, «Арсенал» сможет взять три очка

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, исключённый из заявки «канониров» на матчи английской Премьер-лиги, поделился ожиданиями от сегодняшней игры «пушкарей» с «Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ.



«Большая игра близко. По множеству причин сегодня нам нужна победа. Я настроен оптимистично, парни смогут взять все три очка. Вперёд, «канониры», – написал на своей страничке в «Твиттере» Озил.



Последний матч между этими командами в рамках АПЛ состоялся 1 января, в 21-м туре АПЛ прошлого сезона, и завершился домашней победой «канониров» со счётом 2:0.



После 6-го тура манкунианцы, имея игру в запасе, набрали 7 очков и занимают промежуточное 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (9) — на 12-м месте.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.