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Пирло: «Ювентус» хотел победить «Специю», Роналду помог нам

Пирло: «Ювентус» хотел победить «Специю», Роналду помог нам
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги матча 6-го тура Серии А со «Специей». Встреча закончилась победой туринцев со счётом 4:1. Автором дубля стал форвард Криштиану Роналду, который вышел на поле впервые после заражения коронавирусом.

«Мы провели хороший матч. Нужно было снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме, мы создали много моментов. Если не забиваешь, рискуешь упустить победу. Мы хотели победить, Роналду помог нам.

Мы немного изменили систему игры, знали, что Артур получит больше свободы, играя глубже. Роналду прибавляет, мы ждём его. Прибавляет и Дибала. Посмотрим, как они себя будут чувствовать дальше.

«Ювентус» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» туринцы отстают на четыре очка. «Специя» (6) занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю»
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